Kayseri dahil 16 ilde 'Bölücü Terör'e operasyon: 120 gözaltı
Kayseri dahil 16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında toplamda 120 şüpheli şahıs yakalandı. Öte yandan operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen Bozdoğan-2 operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan -2’ operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen ‘Bozdoğan -2’ operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bakan Yerlikaya, “Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz” dedi.