Kayseri dahil 16 ilde operasyon 42 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri dahil 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Kayseri dahil 16 ilde operasyon 42 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman’da yasa dışı bahis kapsamında düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. 16 il merkezli ‘Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 38’i tutuklanırken 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yapılan aramalarda 114 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğu belirlendi.

Haber Merkezi

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