Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Kayseri dahil 16 ilde jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 198 kişi yakalanırken, 105'i tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kayseri dahil 16 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda; 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve 1.060 adet banka hesabına el konuldu. Öte yandan 198 şüpheli yakalanırken 105’i tutuklandı. 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.