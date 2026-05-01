Kayseri dahil 16 ilde Uluslararası Adli İş Birliği Büroları kuruluyor

Uluslararası adli iş birliği büroları Kayseri dahil 16 ilde daha kuruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuyla ilgili, “Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet “Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları”mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon’da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz. Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.