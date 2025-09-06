  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı

Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 ilde düzenlenen 'siber dolandırıcılık' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını, 14’ünün tutuklandığını, 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “Şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte motosiklet ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet tabanlı uygulamalar üzerinden kumar oynattıkları, yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı
Kayseri dahil 17 ilde “siber dolandırıcılık” operasyonu: 34 gözaltı
OSB 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
OSB 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
Alkollü sürücünün kullandığı araç tramvay hattına girdi
Alkollü sürücünün kullandığı araç tramvay hattına girdi
Bakan Ersoy, Bozdağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Ersoy, Bozdağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Ersoy, 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisini gezdi
Bakan Ersoy, “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisini gezdi
Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı gerçekleşti
Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı gerçekleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!