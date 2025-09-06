Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 ilde düzenlenen 'siber dolandırıcılık' operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını, 14’ünün tutuklandığını, 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, “Şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte motosiklet ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet tabanlı uygulamalar üzerinden kumar oynattıkları, yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu” dedi.