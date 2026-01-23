Kayseri dahil 17 ilde Siber Dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon: 118 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Kayseri dahil 17 ilde ‘Siber Dolandırıcılık’ suçuna yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bunlardan 68’i tutuklandı, 45’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.