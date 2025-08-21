Kayseri dahil 20 ilde siber suçlar yönelik operasyon: 23 tutuklu

  • Haberler
Kayseri dahil 20 ilde 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Kayseri dahil 21 ilde; 20 il merkezli “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 55 şüphelinin yakalandığını, 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; “Araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşları mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi ve bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Operasyon sonucunda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Merkezi

