Kayseri dahil 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını 25'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 21 ilde 10 gündür süren FETÖ’Ye yönelik operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, 25’inin tutuklandığını ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “Terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı” dedi.

Haber Merkezi

