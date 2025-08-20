Kayseri dahil 21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 43 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta düzenlenen “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlarda hesaplarında 1 milyar lira işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 8’inin tutuklandığını, 29’u hakkında hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hakkında ise; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi ve bu şahıslar hakkında savcılıklarla soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda da çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.