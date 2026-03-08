- Haberler
- Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda 13 gayrimenkule el konuldu
Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmada vatandaşları 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 22 ilde vatandaşları 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247’si tutuklandı, 143’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları yaparak, belediyeye işe alma vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu aldırmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Savcılık tarafından şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu.