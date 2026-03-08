  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda 13 gayrimenkule el konuldu

Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda 13 gayrimenkule el konuldu

Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmada vatandaşları 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu.

Kayseri dahil 22 ilde dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda 13 gayrimenkule el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 22 ilde vatandaşları 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247’si tutuklandı, 143’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları yaparak, belediyeye işe alma vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu aldırmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Savcılık tarafından şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.  

Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vosvos Derneği'nden KANKA için anlamlı etkinlik
Vosvos Derneği’nden KANKA için anlamlı etkinlik
Talas'ta antikacılar Ramazan'da da buluşuyor
Talas’ta antikacılar Ramazan’da da buluşuyor
Özdemir: 'İran'ın Toprak Bütünlüğü Mutlaka Korunmalı'
Özdemir: “İran’ın Toprak Bütünlüğü Mutlaka Korunmalı”
İkametinde metamfetamin ele geçirilen şahıs yakalandı
İkametinde metamfetamin ele geçirilen şahıs yakalandı
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya Avrupa'da ikinci oldu
Kayserili milli sporcu Çağdaş Kaya Avrupa’da ikinci oldu
APP plaka değişiminde yoğunluk yaşandı
APP plaka değişiminde yoğunluk yaşandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!