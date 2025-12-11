Kayseri dahil 22 ilde Yılbaşı öncesi DEAŞ'a yönelik operasyon: 92 gözaltı

  • Haberler
Kayseri dahil 22 ilde jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Kayseri dahil 22 ilde jandarma ekiplerince 2 hafta boyuca DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 92 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

