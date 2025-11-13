  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 23 ilde nitelikli dolandırıcılığa karşı operasyon: 64 gözaltı

Kayseri dahil 23 ilde nitelikli dolandırıcılığa karşı operasyon: 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür süren operasyonlarda 14 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kayseri dahil 23 ilde nitelikli dolandırıcılığa karşı operasyon: 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 10 gündür süren operasyonlarda; 14 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Bunlardan 25'i tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yazar Ekiz, 'Benim sesimi duymadılar'
Yazar Ekiz, “Benim sesimi duymadılar”
A Milliler Bulgaristan'ı konuk edecek
A Milliler Bulgaristan’ı konuk edecek
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: Umut Dolu Bir Başlangıç
Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: Umut Dolu Bir Başlangıç
Erdoğan, 'Tüm imkanlarımız şehitlerimiz için seferber edilmiştir'
Erdoğan, “Tüm imkanlarımız şehitlerimiz için seferber edilmiştir”
Eski ehliyetle kaza yapan sigorta kapsamı dışında kalacak
Eski ehliyetle kaza yapan sigorta kapsamı dışında kalacak
Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?
Milli yas hangi durumlarda ilan edilir?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!