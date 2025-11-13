Kayseri dahil 23 ilde nitelikli dolandırıcılığa karşı operasyon: 64 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 10 gündür süren operasyonlarda; 14 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Bunlardan 25'i tutuklandı, 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.