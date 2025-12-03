Kayseri dahil 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 23 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını ve 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; Son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu kişilerden 27’si tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Haber Merkezi

