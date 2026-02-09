Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

  • Haberler
Kayseri dahil 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür polis ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 144 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde polis ekiplerince operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bu kapsamda 1ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 144 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” dedi.

