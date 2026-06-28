Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama
İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri dahil 24 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 202 şüpheli yakalandı, 122'si tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Kayseri dahil 23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bin 25 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan yapılan operasyonlar neticesinde; 202 şüpheli yakalandı, 122’si tutuklandı ve 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.