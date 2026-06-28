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Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama

İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri dahil 24 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 202 şüpheli yakalandı, 122'si tutuklandı.

Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Kayseri dahil 23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bin 25 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan yapılan operasyonlar neticesinde; 202 şüpheli yakalandı, 122’si tutuklandı ve 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haber Merkezi

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