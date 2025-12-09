  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 24 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 204 gözaltı

Kayseri dahil 24 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 204 gözaltı

Kayseri dahil 24 il merkezli siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 204 şüpheli yakalandı. 68 şüpheli şahıs tutuklanırken 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kayseri dahil 24 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 204 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 5 gündür EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 204 şüpheli yakalandığını duyurdu. 
Bu kapsamda 68 şüpheli şahıs tutuklandı, 30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'ndan 1 milyar 550 milyon lira kredi talep etti
Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası’ndan 1 milyar 550 milyon lira kredi talep etti
Kocasinan Belediyesi'ne 280 milyon lira ek bütçe
Kocasinan Belediyesi’ne 280 milyon lira ek bütçe
Kayseri'de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti
Başkan Yalçın Meclis Toplantısına Tramvayla Gitti
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!