Kayseri dahil 24 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 204 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 5 gündür EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 204 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Bu kapsamda 68 şüpheli şahıs tutuklandı, 30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.