- Haberler
- Asayiş
- Kayseri dahil 25 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 72 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu
Kayseri dahil 25 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 72 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 25 il merkezli siber suçlarla mücadeleye yönelik son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını ve yaklaşık 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 25 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 179 şüphelinin tutuklandığını, 97’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Öte yandan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 milyon lira değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.