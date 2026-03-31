Kayseri dahil 25 ilde uyuşturucu operasyonu 255 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine Kayseri'nin de aralarında olduğu 25 ilde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 255 şüpheliden 99’u tutuklandı. 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.