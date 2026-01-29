  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

Kayseri dahil 26 ilde jandarma ekiplerince son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 59'u tutuklandı.

Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 26 ilde son 2 haftadır Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda; 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakalandı, 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan: 'Kayseri Aklı Türkiye'ye Örnek'
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Kayserili sürücülerin en çok yaptığı hata: 662 kişiye cezai işlem uygulandı
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Galatasaray- Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Kayseri'de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri’de 3 aylık takip sonucu 8 uyuşturucu taciri yakalandı
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Öğrenciler ve dar gelirliler hedefte: İBAN kiralama dolandırıcılığına ağır yaptırım
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!