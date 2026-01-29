Kayseri dahil 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama
Kayseri dahil 26 ilde jandarma ekiplerince son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 59'u tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 26 ilde son 2 haftadır Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonlarda; 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakalandı, 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.