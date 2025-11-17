Kayseri dahil 27 ilde FETÖ operasyonu: 71 şahıs yakalandı

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içlerinde Kayseri’nin de bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya: “İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

