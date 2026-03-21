Kayseri dahil 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 77 gözaltı
Kayseri dahil 27 ilde FETÖ'ye yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 77 şüpheli yakalandı. 47'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Kayseri dahil 27 ilde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 77 şüpheli yakalandı. 47’si tutuklandı. 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.