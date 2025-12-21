  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 28 ilde Jandarma ekipleri tarafından 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 76 şüphelinin yakalandığını, yakalanan şüphelilerin 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve 50'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 28 ilde Jandarma ekipleri tarafından 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 50’sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
Avrupa'da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Avrupa’da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Yazar Recep Bulut, 'Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor'
Yazar Recep Bulut, “Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor”
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!