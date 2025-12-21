Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 28 ilde Jandarma ekipleri tarafından 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 50’sinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.