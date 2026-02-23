Kayseri dahil 28 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 181 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri dahil 28 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin; 181’i tutuklandı. 87’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, pos tefeciliği yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 Milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.