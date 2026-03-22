Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 şüpheli yakalandı. 14’ü tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.