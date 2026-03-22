Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı

Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. 14'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 şüpheli yakalandı. 14’ü tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı
Gazeteci Oktay Ensari, vefat yıldönümünde anıldı
'Down sendromu, 800 canlı doğumda bir görülen sık gördüğümüz bir genetik sendrom'
'Down sendromu, 800 canlı doğumda bir görülen sık gördüğümüz bir genetik sendrom'
'Sevgi varsa engel yok'
“Sevgi varsa engel yok”
21 Mart: Nevruz Bayramı
21 Mart: Nevruz Bayramı
Sahabiye'de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor
Sahabiye’de 4,19 milyar liralık dönüşüm devam ediyor
Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
