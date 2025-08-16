Kayseri dahil 29 ilde FETÖ operasyonu: 39 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 29 ilde jandarma ekipleri tarafından FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta son 10 gündür devam eden çalışmalarda 49 şüpheli yakalandı, 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.