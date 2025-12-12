Kayseri dahil 29 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Kayseri dahil 29 ilde jandarma tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile

750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Bu kapsamda 345 şüpheli yakalandı. 110'u tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya,”2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. 750 bin 238 adet Uyuşturucu Hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.