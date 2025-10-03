Kayseri dahil 30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şahıs yakalandı

  • Haberler
İçlerinde Kayseri'nin de bulunduğu 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli yakalanırken 64'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içlerinde Kayseri’nin de bulunduğu 30 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını 64'ünün tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya: “30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık 64'ü tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

