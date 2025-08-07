  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 31 ilde dolandırıcılara operasyon: 102 tutuklu

Kayseri dahil 31 ilde dolandırıcılara operasyon: 102 tutuklu

Kayseri dahil 31 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 102'si tutuklandı 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kayseri dahil 31 ilde dolandırıcılara operasyon: 102 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler paylaştı. Yerlikaya, operasyonda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden; 102’sinin tutuklandığını ve 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Yerlikaya, “Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarımızla samimiyet  kurarak sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız 'Terörsüz Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız "Terörsüz Türkiye"
Bünyan'dan Avrupa'ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Bünyan’dan Avrupa’ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
KAYÜ'de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
KAYÜ’de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!