Kayseri dahil 31 ilde dolandırıcılara operasyon: 102 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgiler paylaştı. Yerlikaya, operasyonda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden; 102’sinin tutuklandığını ve 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. Yerlikaya, “Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi” ifadelerini kullandı.