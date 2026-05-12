Kayseri dahil 33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri dahil 33 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken, 43’ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
İç İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
