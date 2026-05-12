  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri dahil 33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 33 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken, 43'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kayseri dahil 33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri dahil 33 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalanırken, 43’ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 

İç İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

33 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Çevre Dostu İlaçlama Atağı
Talas’tan Çevre Dostu İlaçlama Atağı
Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi
Kayseri'de Gümrüklü Hava Kargo Terminali Hizmete Girdi
Kayseri, Dijital Dönüşümün Yeni Merkezi
Kayseri, Dijital Dönüşümün Yeni Merkezi
Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği
Huzurevinde İki Kuşak İçin Sanat Etkinliği
Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı
Bu mahalleye iki yeni okul daha kazandırıldı
ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
ERÜ Mühendislik Fakültesi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!