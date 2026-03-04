Kayseri dahil 35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 gözaltı
Kayseri dahil 35 ilde polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Kayseri dahil 35 ilde yapılan çalışmalarda 184 şüpheli yakalandı. 22’si tutuklandı, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.