Kayseri dahil 37 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 121 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 37 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda; FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bu kişilerden 58’i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.