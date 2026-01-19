Kayseri dahil 37 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 259 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 37 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 131’inin tutuklandığını açıkladı. 66’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.