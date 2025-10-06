Kayseri dahil 37 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 567 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 37 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 209 şüphelinin tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 37 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 10 gün boyunca operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 567 şüpheli yakalandı. 209 şüpheli şahıs tutuklanırken, 112 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Öte yandan Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, ”Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.