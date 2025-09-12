Kayseri dahil 39 ilde 'DEAŞ' operasyonu: 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonlarda ise ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, “Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz sürecek” dedi.