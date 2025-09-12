Kayseri dahil 39 ilde 'DEAŞ' operasyonu: 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 161 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kayseri dahil 39 ilde 'DEAŞ' operasyonu: 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonlarda ise ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, “Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz sürecek” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Optimist Yelken Yarışları için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi
Kayseri Optimist Yelken Yarışları için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi
Trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Trafik kazasında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
ERÜ Teknofest Onkoloji 3T Yarışması finalistleri arasında yerini aldı
ERÜ Teknofest Onkoloji 3T Yarışması finalistleri arasında yerini aldı
Erciyes Üniversitesi Teknofest 2025 finalistleri arasında yerini aldı
Erciyes Üniversitesi Teknofest 2025 finalistleri arasında yerini aldı
Kayseri'deki havacılık ve uzay lisesi 'ELMAS Programı'na dahil edildi
Kayseri’deki havacılık ve uzay lisesi “ELMAS Programı”na dahil edildi
Türkiye'nin tek bilimsel gözlem teleskobu Kayseri'de
Türkiye'nin tek bilimsel gözlem teleskobu Kayseri'de
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!