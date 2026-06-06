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Kayseri dahil 39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 39 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.

Kayseri dahil 39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri dahil 39 ilde DEAŞ Terör Örgütüne düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 361 şüpheli yakalandı. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz” denildi.

Haber Merkezi

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