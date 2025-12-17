Kayseri dahil 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 160 gözaltı

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri dahil 39 ilde FETÖ'YE yönelik son 2 haftadır polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 90'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda; FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 90’ı tutuklandı, 52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Haber Merkezi

