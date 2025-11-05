Kayseri dahil 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 41 ilde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan aramalarda ise 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi.