Kayseri dahil 42 ilde FETÖ operasyonu: 237 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı
Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken, 128'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, Örgüte finansal destek sağladıkları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgütün “güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken, 128’i tutuklandı. 61 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.