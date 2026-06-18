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Kayseri dahil 45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narko Pars' operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.

Kayseri dahil 45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince Kayseri dahil 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; “Kargo ile temin edilen skunk tohumları yakalandı”.

45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yurt dışından kargo yolu ile temin ettikleri "Skunk Tohumlarının" ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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