Kayseri dahil 45 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 223 gözaltı
Kayseri dahil 45 ilde FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polis ekipleri tarafından devam eden operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Kayseri dahil 45 ilde FETÖ’ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
FETÖ’nün “Mahrem yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı.
87’si tutuklandı. 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.