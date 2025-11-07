Kayseri dahil 45 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 67 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 45 ilde FETÖ’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda son 2 haftada düzenlenen operasyon ile ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 178 şüphelinin yakalandığını, 67 kişinin tutuklandığını, 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, “Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu” dedi.