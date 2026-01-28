Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;

EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 82’si tutuklandı. 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “Şüphelilerin Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulundukları, Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve Örgüt tarafından “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.