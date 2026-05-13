Kayseri dahil 47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Kayseri dahil 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 324 şüpheli yakalandı.
İç İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.