  • Kayseri dahil 49 ilde 'tefecilik ve dolandırıcılık' operasyonu: 115 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 49 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerlikaya, “Biz, suç ve suçlularla mücadelemizi durmadan, duraksamadan azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız” dedi.

Haber Merkezi

