Kayseri dahil 50 ilde siber suçlar operasyonu: 346 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kayseri’nin de bulunduğu 21 il merkezli “Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Toplamda 50’ ilde eş zamanlı baskınlarla çok sayıda dijital materyale ve şüphelilere ait varlıklara el konulurken operasyonlar sonucunda 99 şüpheli tutuklandı, 60 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemler sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Yozgat, Rize, Bartın, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli olmak üzere Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Şüpheliler; çevrim içi çocuk müstehcenliği içeriklerinin paylaşımı, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “araç kiralama”, “kapora bedeli”, “yüksek kazanç” ve “kiralık bungalov” temalarıyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri kurma ve işletme, vatandaşların mobil banka hesaplarına izinsiz erişerek para aktarımı yapma gibi yöntemlerle suç işledi." dedi.

Şüphelilerin aynı zamanda bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması, banka/kredi kartı dolandırıcılığı, suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen gelirleri aklama faaliyetlerine de karıştıkları belirtildi.

Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, Çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu madde, Suçtan elde edildiği belirlenen 22 milyon 800 bin TL değerinde 7 araç ve 1 iş yeri ele geçirildi.