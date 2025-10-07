Kayseri dahil 52 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri dahil 52 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, “Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Özel İdare, Belediyeler, STK ve Sağlık ekipleri olmak üzere toplamda; 3 bin 226 personel, 240 motopomp, 20 bot, 632 iş makinesi, 684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerinde bulunuldu.