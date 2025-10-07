Kayseri dahil 52 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri dahil 52 kente sarı kod uyarısı verildi.

Kayseri dahil 52 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri dahil 52 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar  ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, “Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Özel İdare, Belediyeler, STK ve Sağlık ekipleri olmak üzere toplamda; 3 bin 226 personel, 240 motopomp, 20 bot, 632 iş makinesi, 684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: “Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor”
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!