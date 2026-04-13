Kayseri dahil 56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Kayseri dahil 56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 88'inin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne operasyon düzenlendi.

Kayseri dahil 56 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüte finansal destek sağlayan, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı. 
Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 
Yakalanan şüphelilerden 88’i geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

