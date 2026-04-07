  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri dahil 59 ilde uyuşturucu operasyonu 529 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kayseri dahil 59 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 529 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil toplam 59 ilde, 795 ekip, 1.987 personel,
14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

59 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekiplerince son 4 gündür düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 529 şüpheliden 129'u tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a moral ziyareti
Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a moral ziyareti
Kayseri bu akşam Filistin İçin Meydan'da: Sivas Caddesi Yürüyüşü İptal Edildi
Kayseri bu akşam Filistin İçin Meydan'da: Sivas Caddesi Yürüyüşü İptal Edildi
Mimar Sinan'ın sanatı çizgilerle anıldı
Mimar Sinan'ın sanatı çizgilerle anıldı
Kayseri dahil 59 ilde uyuşturucu operasyonu 529 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 59 ilde uyuşturucu operasyonu; 529 şüpheli yakalandı
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk 'Artık şehirliyi bitirdiniz, köylüye yükleniyorsunuz'
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk; “Artık şehirliyi bitirdiniz, köylüye yükleniyorsunuz”
5G nedir, ne değildir?
5G nedir, ne değildir?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!