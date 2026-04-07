Kayseri dahil 59 ilde uyuşturucu operasyonu 529 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kayseri dahil 59 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 529 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil toplam 59 ilde, 795 ekip, 1.987 personel,
14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
59 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik polis ekiplerince son 4 gündür düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 529 şüpheliden 129'u tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.