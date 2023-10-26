Kayseri dahil 6 ilde 'Sahte Ses Operasyonu': 62 şüpheli yakalandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüphelinin yakalandığını açıklayarak, 'Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız' dedi. 

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  • 26.10.2023 10:57
  • Güncelleme: 26.10.2023 10:57
Kayseri dahil 6 ilde 'Sahte Ses Operasyonu': 62 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde narkotik, terör ve dolandırıcılık operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya Ve Hakkari’de Yapılan ‘Sahte Ses’ operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. 

ŞÜPHELİLERDEN 42 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız ifadesini kullanarak, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, Çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, Örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, Örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların 42’si tutuklandı, 12’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” açıklamasında bulundu.

1ha

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