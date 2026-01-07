Kayseri dahil 63 ilde operasyon: 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 343 kilogram Uuuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu happ ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 424 şüpheli yakalandı, 162'si tutuklandı. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.